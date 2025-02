Sassuolo sempre più primo. Cade la Sampdoria, Carrarese di forza

La 26esima giornata di Serie B si apre tra vecchi e nuovi equilibri. Il Sassuolo continua la corsa in solitaria in vetta al campionato liquidando il Brescia con un secco 2-0. Cade la Sampdoria in casa del Sudtirol , con i blucerchiati che perdono per 2-1. La Carrarese si impone di forza sulla Salernitana per 3-2, mentre solo 1-1 nella partita tra Modena e Spezia .

Serie B, tutti i risultati della 26esima giornata

Tutto facile per il Sassuolo che ha ospitato il Brescia. Vittoria netta e mai in discussione per 2-0, grazie alle reti di Lovato e del solito Laurienté. Neroverdi ormai lanciati in vetta alla classifica. Lo Spezia invece è stato frenato sul campo del Modena, dove la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, con i gol rispettivamente di Francesco Esposito e Defrel. La Carrarese si impone per 3-2 contro la Salernitana: per i toscani reti di Zanon, Finotto e Zuelli, mentre per i granata a segno Reine-Adelaide e Soriano. Il Sudtirol riesce a vincere contro una Sampdoria stoica che era riuscita a tenere in equilibrio il risultato nonostante ben due espulsioni. Alla fine, il tabellino recita 2-1 per i padroni di casa: reti di Merkaj e Casiraghi, con Sibilli marcatore dei blucerchiati.