Pisa, la prima volta di Louis Buffon: Inzaghi convoca il figlio di Gigi

Notizia importante in casa Buffon dalla lista dei convocati presentata da Filippo Inzaghi per Cesena-Pisa, gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B. L'allenatore nerazzurro ha infatti deciso di chiamare per la prima volta Louis Thomas Buffon, figlio del leggendario portiere della Juventus e della Nazionale. Il classe 2007, che gioca nel ruolo di ala sinistra, ha messo a referto quattro gol in 18 presenze stagionali con il club toscano nel campionato di Primavera 2.