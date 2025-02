Palermo, non basta Pohjanpalo: 2-2 con il Mantova. Vince la Juve Stabia 

Ancora un mezzo passo falso per il Palermo che non va oltre il 2-2 con il Mantova e chiude in inferiorità numerica per l'espulsione di Ceccaroni e tra le contestazioni del Barbera nei confronti del tecnico Alessio Dionisi. Al 26' Palermo in vantaggio con un gran destro da fuori area di Verre, su assist di Pohjanpalo; il pallone si insacca sotto la traversa in alto a destra. Comincia il secondo tempo e il Mantova pareggia subito: difesa rosanero impreparata su una verticalizzazione dei lombardi con assist di Artioli per Mensah che da solo in area insacca con il destro. Al 5' occasione per Pohjanpalo con un destro dal limite sul quale si oppone ottimamente Festa deviando in angolo. Al 12' Mantova in vantaggio: angolo di Burrai e stacco di testa vincente di Brignani che infila Audero. Al 23' rigore per il Palermo per un fallo di De Maio su Douaron; Brunori lascia battere Pohjanpalo che trasforma dal dischetto spiazzando il portiere. I rosanero, poi, restano in dieci per l'espulsione di Ceccaroni dopo un fallo di reazione su Artioli.