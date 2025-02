Pisa, Inzaghi scappa verso la Serie A con il Sassuolo. Il Bari risorge a Mantova

Serie B, tutti i risultati della 27esima giornata

Il Pisa si impone su di una Juve Stabia costretta all'inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Candellone. Ci pensano Tramoni, Morutan e Moreo a regalare i tre punti a Inzaghi. Il gol dei campani lo sigla il nerazzurro Marin con un autogol che chiude il match sul 3-1 per i toscani. Il Modena vince in trasfera sul campo del Cittadella per 2-0 con le reti di Caso e Mendes. Il Bari corsaro e di misura a Mantova con il risultato di 1-0 grazie al gol di Maggiore. Pareggio pirotecnico tra Reggiana e Carrarese, dove la partita si chiude sul 2-2 con un continuo botta e risposta tra le due formazioni: alla rete di Guarino per gli ospiti, risponde Girma. L'ex Juve Zuelli porta in vantaggio i gialloblu che vengono poi ripresi da Vido.