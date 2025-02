Il Palermo non si fa scappare l'occasione di riportarsi a ridosso della zona playoff, imponendosi senza problemi sul campo del Cosenza fanalino di coda. Al Marulla finisce 3-0: bomber Brunori, Pierozzi e ancora il nuovo arrivato in rosanero Pohjanpalo, al secondo centro consecutivo. Pesantissimo il colpo del Catanzaro in casa dello Spezia: 1-0 per i calabresi con il gol di Pittarello, impattante sul match anche l'espulsione di Lapadula. I bianconeri perdono così l'occasione di mantenere il treno delle prime due in classifica, vedendosi allontanare forse definitivamente la possibilità di giocarsi la promozione diretta. Solo 0-0 tra Brescia e Sudtirol, un punto che lascia entrambe le squadre a ridosso della zona salvezza.