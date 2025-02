Palermo, vittoria e prima gioia per Pohjanpalo. Cade lo Spezia col Catanzaro

La 27esima giornata di Serie B sta per concludersi tra nuovi e vecchi equilibri. Il Palermo si impone sul campo del Cosenza con una prova di forza. chiudendo la partita sul 3-0. Lo Spezia invece cade in casa contro il Catanzaro che supera per 1-0 i bianconeri. Solo 0-0 tra Brescia e Sudtirol , dove ad avere la meglio sono state le difese delle due formazioni.

Serie B, tutti i risultati della 27esima giornata

Il Palermo conquista tre punti fondamentali in trasferta a Cosenza, grazie anche alla prima rete in rosanero di Pohjanpalo. Al 3-0 finale contribuiscono anche il solito Brunori e Pierozzi. Lo Spezia non riesce a tenere il passo di Sassuolo e Pisa, franando contro il Catanzaro che si impone con il gol di Pittarello. Determinante l'espulsione del bianconero Lapadula, con il match che si chiude sullo 0-1 per i calabresi. Tra Brescia e Sudtirol vince l'equilibrio, con la partita che scivola via sullo 0-0.