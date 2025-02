Tutti pazzi per il Catanzaro! Adesso può sconvolgere la B 

Il Catanzaro è la squadra del momento, in B. Ma lo era già prima della vittoria di domenica a La Spezia, quando ha saputo imporsi in casa della terza in classifica che in questo campionato non era mai stata battuta in casa. L’ascesa dei giallorossi calabresi ha del prodigioso, anche perché a inizio stagione nessuno, neanche a Catanzaro, immaginava che la squadra potesse fare meglio di quella della scorsa stagione, capace di chiudere al 5° posto in campionato e d