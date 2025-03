Cremonese, solo pari. Balzo Cesena, il Frosinone inguaia il Mantova

Lagetta il cuore oltre l'ostacolo e pareggia i conti con laall'ultimo secondo utile. Il match tra la formazione lombarda e quella toscana si conclude sul, un risultato che permette ai grigiorossi di restare agganciati alla quarta posizione (in attesa del Catanzaro, ndr) in classifica quando siamo ormai alla 28ª giornata di Serie B . Per i ragazzi di Stroppa in rete, mentre per i calciatori di Calabro gol di Finotto e Cherubini. Illiquida lacon un seccograzie alle marcature di. Per i granata errore dal dischetto dell'ex Juve . Balzo dei bianconeri al sesto posto in classfica, che condannano i campani alla penultima posizione. Ilottiene un'importante vittoria nello scontro salvezza con il: finisce 2-1 per i ciociari grazie all'autogol di Festa e la rete di Lusuardi. Per i biancorossi in gol Radaelli. Ilespugna lo stadio Romeo Menti battendo per 1-0 lagrazie a Okwokwo, con i campani frenati nella corsa playoff.