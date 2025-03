In gol dopo il buio doping: il fratellino di Osimhen si ritrova in Serie B

La squalifica lo portò anche a fare brutti pensieri. A stargli vicino proprio Osimhen. "Siamo come fratelli - ha raccontato Okwonkwo - ci sentiamo spesso". Ma anche il Bologna fece un bel gesto, rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno 2026 seppure al minimo federale ovvero 26000 euro all'anno. In rossoblù non si erano dimenticati di quando Roberto Donadoni lo fece esordire a soli 19 anni in serie A venendo ripagato, tre minuti dopo l'ingresso, da un gol partita sul campo del Sassuolo. A 27 anni Okwonkwo è tornato a respirare, a vivere. Il gol di sabato ha un valore immenso anche e soprattutto per il morale. In un attimo gli sono passate nella mente, come un velocissimo film, le immagini di lui bambino che esultava dopo un gol con le capriole di uno dei suoi idoli: Oba Oba Martins.

Okwonkwo, una vita sulle montagne russe

L’altro suo modello è un tipo decisamente più tranquillo: Thomas Muller. Velocità e tecnica sono le doti che il nigeriano ha sempre portato nel suo bagaglio. Non indimenticabili i prestiti al Brescia e alla Reggina, un po’ meglio nel Montreal, in Mls, altra squadra di proprietà di Joe Saputo. Ma è a Cittadella che finalmente fece emergere tutte le sue qualità tre anni fa. Proprio il diesse dei veneti, Stefano Marchetti, l’uomo del miracolo granata, a gennaio gli ha gettato un salvagente dopo che nell’ultimo anno solare alla Reggiana era stato in campo solo per 15 partite, 500 minuti in totale. Adesso lo vedi giocare e ti dà l’impressione di essere sovrappeso, ma Dal Canto assicura di no. Di certo c’è che le montagne russe non sono finite. A Castellammare di Stabia non ha solo segnato il gol della vittoria, si è anche procurato un guaio muscolare che richiede nuovi esami. Tutti con il fiato sospeso. Ma il “fratellino” di Osimhen è ormai abituato a discese ardite e improvvise risalite.