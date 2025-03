Cremonese di forza: che poker! Dietro è bagarre salvezza, il Mantova trema

La Cremonese mette in cascina tre punti importanti in chiave playoff con la vittoria sul Catanzaro staccando proprio i calabresi in classifica, con i grigiorossi che si portano al quarto posto in solitaria. Importanti verdetti anche tra le "ultime della classe": le vittorie di Frosinone e Salernitana, rispettivamente contro Carrarese e Modena rimescolano le carte nella zona calda tra retrocessione e playout. Un punto a testa invece per Juve Stabia e Mantova.