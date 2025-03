 Clamoroso tonfo del Palermo, da 2-0 a 2-3: la Cremonese vince al 96’

La Cremonese vince 3-2 in rimonta al "Barbera" e prosegue la sua corsa play-off. Succede tutto nel secondo tempo con i rosanero avanti di due reti per poi cedere nel finale. Comincia meglio la Cremonese che al 6' si fa insidiosa con un destro da fuori di Azzi che finisce sull'esterno della rete. La replica del Palermo al 14' con la sponda di Pohjanpalo per Brunori, che conclude dal limite, la palla deviata da un difensore della Cremonese termina alta di poco. Il pallino del gioco resta però in mano ai grigiorossi e Audero è costretto a metterci più volte una pezza: al 20' su un tiro forte di Azzi; poco dopo il portiere rosanero si oppone a Johnsen che tira da posizione defilata e al 24' dice di no ancora ad Azzi che conclude debolmente da dentro l'area. Il primo tempo si chiude comunque a reti bianche.

Palermo-Cremonese, la ripresa

Nella ripresa all'11' il Palermo passa in vantaggio: Gomes raccoglie palla dopo un rimpallo in area e con un destro a giro angolato supera Fulignati. Al 13' qualche momento di paura per Pickel che sbatte sul palo dopo aver fallito un gol da posizione ravvicinata; entra la barella ma l'impatto era stato fortunatamente con la spalla e il giocatore riprende il suo posto. Subito il gol la Cremonese si riporta in avanti: al 21° colpo di testa di Pickel da ottima posizione e palla alta di poco. Al 27' il Palermo raddoppia con un calcio di rigore del capitano Matteo Brunori concesso per un fallo di Castagnetti su Di Francesco. Al 29' la Cremonese accorcia le distanze: cross di Ceccherini per Azzi che con un tiro di destro da centro area infila Audero nell'angolino in basso a sinistra. Al 41' la Cremonese pareggia: serie di rimpalli in area con Johnsen che colpisce la traversa davanti la porta, sulla ribattuta Valoti insacca facilmente. Al 51' la Cremonese chiude i conti con Collocolo che con una girata di destro da dentro l'area insacca.