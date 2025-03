Berardi trascina il Sassuolo verso la A. Frena lo Spezia, Brescia rischia

Sassuolo indomabile, Spezia perde terreno

I neroverdi impongono subito la loro forza contro il Cittadella e passano in vantaggio dopo appena quindici minuti con Mulattieri. Nella ripresa Berardi ci ha messo la firma con il quinto gol in campionato. I padroni di casa provano a riaprirla al 90' con Tronchin, ma ormai è tardi. I granata restano così in zona rossa, nel grande gruppo della lotta salvezza. Guadagna dei punti importanti il Frosinone che grazie ai gol di Kvernadze e Ghedjemis batte il Brescia. Inutile il pari di Moncini. Le rondinelle restano così al sedicesimo posto playout. Copia e incolla tra Juve Stabia e Modena: Candellone apre e raddoppia, poi Palumbo su rigore accorcia le distanze. I campani restano così in piena lotta per una buona posizione playoff, mentre il Modena perde un po' di terreno dalla top 8. Pareggio senza reti tra Cesena e Spezia, con i liguri che non riescono a mettere pressione al Pisa. Alle 19.30 in campo anche Bari e Salernitana.

- Cesena-Spezia 0-0

- Cittadella-Sassuolo 1-2

- Frosinone-Brescia 2-1

- Juve Stabia-Modena 2-1

- Bari-Salernitana ore 19.30