Pisa, Inzaghi rialza la testa. Reggiana-Samp è 2-2: Niang gol e rosso

Il Pisa, dopo due sconfitte di fila, si rialza e ritrova il successo contro il Mantova. I nerazzurri approfittano del pari dello Spezia e si portano così a più cinque sul terzo posto. Solo un pari tra Sampdoria e Reggiana, con i blucerchiati caparbi e bravi a conquistare almeno un punto anche in dieci uomini. Risultato che non sposta la classifica, con la lotta per non retrocedere che si fa sempre più viva e con tante squadre coinvolte. Stesso risultato anche tra SudTirol e Carrarerese, che restano a metà classifica: più vicine ai playout che ai playoff.