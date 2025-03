Consiglio Direttivo della Serie B su diritti tv e antipirateria  

TORINO - Si è svolto il Consiglio Direttivo della Lega B nella prestigiosa cornice dello stadio “Giuseppe Meazza” a Milano grazie alla disponibilità e all’invito della Figc in occasione della gara di Nations League fra Italia e Germania. In apertura, dopo le comunicazioni del presidente Paolo Bedin, il tema focale ha riguardato l’aggiornamento sui diritti audiovisivi con l’avvenuta pubblicazione dei nuovi pacchetti “Goal Collection” e “Highlights”; quindi, le attività antipirateria implementate nelle scorse settimane e la proposta di integrazione degli standard produttivi nelle giornate finali del torneo e negli eventuali playoff e playout. Il Consiglio si è soffermato poi sulle proposte di modifica regolamentare in ambito federale inerenti le norme ed indici economico-finanziari e, infine, le tematiche che saranno assegnate alle due commissioni di lavoro costituite, quella sulla sostenibilità e sulla valorizzazione dei giovani.

