Colpo Brescia, Borrelli manda ko lo Spezia. Il Pisa prepara la fuga

Colpo in trasferta del Brescia, che supera lo Spezia con il finale di 1-0 firmato Borrelli (4'). Al Picco, gli uomini di Rolando Maran ritrovano il successo 6 giornate dopo la vittoria sul campo della Carrarese, raccogliendo così 3 punti che valgono la 12ª posizione in classifica con un vantaggio di 4 lunghezze sul terzultimo posto. Un risultato che dice molto sulla corsa alla Serie A, con la formazione di Luca D'angelo - già reduce dal pareggio con il Cesena - che rischia di accumulare un ritardo di 8 punti sul 2º posto, qualora il Pisa di Pippo Inzaghi (che in avanti può ora contare sulla giovane promessa Louis Buffon) superasse in trasferta il Cosenza fanalino di coda. La prossima giornata, lo Spezia ospiterà la Sampdoria, mentre il Brescia affronterà il Mantova in casa: incontri in programma rispettivamente il 6 e 5 aprile.