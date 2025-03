Trentunesimo turno di campionato in Serie B : se la giornata si è aperta ieri sera con l'anticipo tra Spezia e Brescia , non sono mancate emozioni e gol nelle sfide del sabato. Vittoria del Pisa in casa del Cosenza , con gli uomini di Inzaghi che consolidano ulteriormente il secondo posto. Cade la Sampdoria , che a Marassi perde col Frosinone scivolando addirittura al terzultimo posto. Successi casalinghi per Mantova e Modena rispettivamente contro Sudtirol e Catanzaro .

Serie B: vola il Pisa, crolla la Samp

Il Pisa continua a volare: nel match contro il Cosenza fanalino di coda i toscani calano il tris, salendo a 63 punti e a +8 sullo Spezia terzo. Succede tutto nel primo tempo: gol di Moreo, Touré e autorete di Micai. Il tutto facilitato, sul punteggio di 0-2, dalla doppia inferiorità numerica dei calabresi con l'espulsione di Sgarbi al 36' e poi al 41' di Martino. Vittoria pesante in chiave salvezza del Frosinone: i gialloblù vincono in casa della Sampdoria per 3-0 con i gol di Kone, Monterisi e a chiudere i giochi nel finale Ghedjemis. I ciociari vanno a 36 punti allontanando momentaneamente la zona calda, situazione difficile per i blucerchiati: la squadra di Semplici si ritrova terzultima con 32 punti, e con la Salernitana attualmente penultima ma che domani (impegnata domani col Palermo) in caso di vittoria potrebbe scavalcarla. E a proposito di lotta salvezza, il Mantova batte per 2-0 il Sudtirol: reti di Mensah e Radaelli entrambe siglate nella prima frazione. Vittoria casalinga anche per il Modena, che supera 2-1 il Catanzaro: vantaggio gialloblù con Magnino, pari dei giallorossi con Iemmello ma la risposta della squadra di Mandelli è immediata, con Gilozzi che dopo soli 5' sigla il gol che fissa il risultato.

RISULTATI

COSENZA-PISA 0-3

MANTOVA-SUDTIROL 2-0

MODENA-CATANZARO 2-1

SAMPDORIA-FROSINONE 0-3

CREMONESE-CITTADELLA (ore 17.15)

SASSUOLO-REGGIANA (ore 19.30)