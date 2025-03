Juve Stabia, vittoria da playoff con il Cesena: Bari ko con la Carrarese

La trentunesima giornata di Serie B va man mano esaurendosi. I match del pomeriggio hanno restituito importanti verdetti: la Juve Stabia corsara sul campo del Cesena conquista tre punti fondamentali in chiave playoff che le permettono di proiettarsi al sesto posto in classifica. Al contrario, il Bari cade sul campo della Carrarese e resta nel limbo dell'ottavo posto, con il rischio sorpasso.

Serie B: la Juve Stabia sale nei playoff, cade il Bari

La Juve Stabia, ospite sul campo del Cesena mette a referto un successo di carattere e che potrebbe valere molto quando siamo ormai nella coda della stagione. Dopo soli 21 minuti i campani passano in vantaggio grazie all'autorete di Mangraviti e riescono a raddoppiare nella ripresa con Adorante. I bianconeri accorciano le distanze al 57' con Shpendi, ma nonostante il forcing finale il triplice fischio ha cristallizza il punteggio sul 2-1 per i gialloneri. Risultato uguale, ma invertito, e a tratti soprendente tra Carrarese e Bari: i pugliesi riescono a mettere la testa avanti la 37' con Simic, ma vengono subito raggiunti dai toscani con Torregrossa. Nel secondo tempo il gol decisivo ai fini del 2-1 finale per i padroni di casa è di Guarino.

RISULTATI

CARRARESE-BARI 2-1

CESENA-JUVE STABIA 1-2

SALERNITANA-PALERMO (ORE 17:15)