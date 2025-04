 Il derby ligure tra Spezia e Sampdoria sarà disponibile su Dazn anche in modalità gratuita

La 32ª giornata di Serie BKT 2024/25 si concluderà con il derby ligure tra

e

, in programma domenica 6 aprile alle 17:15 allo Stadio Alberto Picco. La partita sarà

.

Questo incontro, ricco di storia e rivalità, vedrà le due tifoserie supportare con passione le proprie squadre. Entrambe arrivano al derby reduci da una sconfitta nell'ultimo turno: lo Spezia è stato battuto dal Brescia, mentre la Sampdoria dal Frosinone. In questa fase cruciale della stagione, lo Spezia mira a consolidare il terzo posto in classifica, mentre la Sampdoria cerca punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione.

