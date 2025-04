De Luca-Bianchetti, la Cremonese batte la Reggiana e consolida il 4° posto

REGGIO EMILIA - Va alla Cremonese l'anticipo della trentaduesima giornata di Serie B . La formazione grigiorossa di Giovanni Stroppa, che ha chiuso la sfida in dieci uomini per l'espulsione rimediata da Pickel al 96', si è imposta 2-1 in casa della Reggiana grazie alle reti di De Luca al 28' e Bianchetti al 56' . In mezzo, il momentaneo pareggio emiliano, arrivato al 36' con l'autogol di Antov. I padroni di casa restano così terz'ultimi, in piena zona retrocessione, con 32 punti, mentre i lombardi consolidano la quarta posizione a quota 52.

Reggiana-Cremonese 1-2, la cronaca

Non funziona, almeno alla prima partita, la cura Dionigi per la Reggiana: vantaggio lombardo con la prepotenza di De Luca, che scappa via a Meroni e di forza la piazza vicino al palo di potenza. Il pari granata è un autogol di Antov che scivola malamente su un cross basso di Marras. Nella ripresa i grigiorossi spingono molto e trovano il vantaggio con un colpo di testa di Bianchetti su cross di Vandeputte. Nel primo tempo si segnala anche un legno per parte: l'ex Juve Barbieri e Vergara. Nel finale, al minuto 89, Vido sbaglia clamorosamente a porta vuota e la Cremonese può sorridere. Espulso nei minuti conclusivi Pickel per doppio giallo. Bella la coreografia per omaggiare il gemellaggio tra le due tifoserie.