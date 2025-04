Il Mantova vince e inguaia il Brescia. Cosenza sempre più ultimo

La 32esima giornata di Serie B ha certificato la bagarre nella lotta salvezza. Il Cosenza impatta contro il Frosinone conquistando un pareggio che non gli permette di abbandonare il fondo della classfica. Il Mantova , corsaro sul campo del Brescia , centra la vittoria agganciando così la tredicesima posizione. Nelle restanti gare un punto a testa per Cittadella , Carrarese , Sudtirol e Cesena .

Serie B, 32esima giornata: tutti i risultati

Tra Brescia e Mantova succede letterlamente di tutto. I padroni di casa passano subito in vantaggio al 7' con Borrelli. Nella seconda frazione di gioco c'è il pari di Brignani al 50', con gli ospiti che sciupano l'occasione del sorpasso con Mancuso che sbaglia un rigore all'85'. Iniziano così i colpi di scena: al 90' la formazione di Maran sigla la rete di quello che poteva essere il gol vittoria di Juric, annullato per fuorigioco dopo un controllo del Var. Il gioco riparte e sono invece i ragazzi di Possanzini a siglare la rete dai tre punti al 95' con Radaelli. Passano pochi minuti e l'arbitro cristallizza il tabellino finale con il 1-2 in favore dei biancorossi. Altra gara al cardiopalma è quella tra Frosinone e Cosenza. Nel primo tempo succede quasi tutto: botta e risposta con vantaggio della formazione calabrese grazie alla marcatura di Artistico, pari ciociaro di Darboe e controsorpasso con Rizzo Pinna. Quando il match sembrava scivolar via regalando la vittoria agli ospiti, arriva il pareggio del definitivo 2-2 con Pecorino. Finisce 1-1 invece tra Sudtirol e Cesena con Tavsan che risponde a Pyyhtia. Finisce a reti inviolate tra Cittadella e Carrarese.

TUTTI I RISULTATI:

BRESCIA-MANTOVA 1-2

FROSINONE-COSENZA 2-2

SUDTIROL-CESENA 1-1

CITTADELLA-CARRARESE 0-0