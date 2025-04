Palermo, Pohjanpalo show: Sassuolo ko. L'ex Juve salva il Bari a Catanzaro

Serie B: Sassuolo ko a Palermo, Catanzaro-Bari è 3-3

Pesante sconfitta per il Sassuolo in casa del Palermo: i neroverdi, vincendo al Barbera e in caso di sconfitta dello Spezia con la Sampdoria, avrebbero già potuto festeggiare la promozione in A. Discorso interrotto sul nascere perché ancor prima del match tra bianconeri e blucerchiati, la squadra di Fabio Grosso cade per 5-3 contro i rosanero. Prima parte di gara senza storia con i siciliani che nel primo tempo la sbloccano con Pohjanpalo e raddoppiano grazie all'autorete di Toljan, calando il tris nel recupero ancora con Pohjanpalo. Nella ripresa arriva addirittura il 4-0 grazie a Segre, ma il Sassuolo ha un moto d'orgoglio e si rimette in carreggiata: i neroverdi segnano due gol in due minuti (firmati da Pierini e Moro) accorciando sensibilmente le distanze. Ogni ipotesi di rimonta interrotta ancora da Pohjanpalo che sigla la sua personalissima tripletta, tardiva la rete di Obiang che fissa il risultato sul 5-3 finale.

Emozioni anche in Catanzaro-Bari, con gli ospiti avanti dopo 27' con Lasagna. La squadra di Fabio Caserta non ci sta e la ribalta grazie alle reti di Iemmello a fine primo tempo e di Bonini nella ripresa. Il Bari rimette il risultato in parità col gol di Favasuli al 78', controrisposta giallorossa con Quagliata 5' più tardi. Ma quando la gara sembra scivolare verso la vittoria dei calabresi in pieno recupero Favilli, scuola Juve, sigla il gol del 3-3 finale.

RISULTATI

CATANZARO-BARI 3-3

PALERMO-SASSUOLO 5-3

SPEZIA-SAMPDORIA (ore 17.15)