Maggiore-Simic, Bari in zona play-off: al Palermo non basta Pohjanpalo

BARI - Nell'anticipo della trentatreesima giornata di Serie B, il Bari ha superato allo stadio 'San Nicola' il Palermo per 2-1. Per i pugliesi gol di Maggiore al 6' e di Simic a un minuto dal triplice fischio finale, mentre è di Pohjanpalo al 18' la rete ospite del momentaneo 1-1. In classifica i pugliesi salgono a quota 44 punti, in zona play-off, mentre i siciliano restano fermi una lunghezza più avanti.