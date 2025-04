Pisa, successo da Serie A. Al Catanzaro non basta l’ex Juve

Il Pisa rialza la testa e mette un po' di punti tra sé e lo Spezia : la squadra di Inzaghi ritrova la vittoria e si tiene stretta il secondo posto in classifica in Serie B , superando la Reggiana . I granata restano così nella zona rossa di classifica. La Salernitana invece risponde presente e vince lo scontro salvezza contro il Sudtirol : tre punti che fanno sperare i campani in vista delle prossime giornate. Ancora nulla è blindato e anche il Brescia rischia di essere risucchiato nella morsa dopo il pari contro il Cosenza , ultimo in classifica. La Carrarese frena il Catanzaro in lotta per i posti playoff .

Pisa, Inzaghi sorride. Catanzaro frena, colpo Salernitana

Inzaghi ritrova il sorriso dopo la sconfitta contro il Modena: i nerazzurri superano la Reggiana grazie ai gol di Lind e Tramoni, entrambi nel primo tempo. Partita in discesa per gli osipiti dopo l'espulsione di Cigarini al 45'. Il Catanzaro non riesce a fare lo scatto decisivo per i playoff e viene fermato dalla Carrarese: Cherubini apre le danze, pareggia l'ex Juve Compagnon, poi Pittarello porta in vantaggio gli ospiti e infine Shpendi fa il 2-2. Il Brescia (in dieci dal 36' per il rosso a Cistana) disperde punti a Cosenza: all'autogol di Florenzi replica Zilli al 93'. Un graffio di gloria da parte dei lupi, che non vogliono arrendersi fin quando l'artimetica non li condanna. La Salernitana vede un po' di luce contro il SudTirol: Ghiglione sblocca il match, raddoppia Ferrari, a nulla serve poi la rete di Pietrangeli.

I RISULTATI

Carrarese-Catanzaro 2-2

Cosenza-Brescia 1-1

Reggiana-Pisa 0-2

Salernitana-SudTirol 2-1

Sampdoria-Cittadella 17.15

Modena-Sassuolo 19.30