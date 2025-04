La Sampdoria di Evani, Lombardo e Mancini subito vincente: Sibilli, gol pesantissimo per la salvezza

Samp, buona la prima per Evani-Lombardo-Mancini . Il progetto dna blucerchiato sembra aver dato subito i suoi frutti, con i doriani che ritrovano la vittoria contro il Cittadella dopo sette giornate. Tre punti che portano il club a ridosso della zona salvezza , a pari punti proprio con la squadra di Dal Canto, il SudTirol e il Brescia . Un'iniezione di fiducia che era necessaria all'ambiente, definito in alcune circostanze "depresso" proprio dal neo allenatore . L'eroe del match è Sibilli , un gol che può valere molto al termine della stagione. Un successo ottenuto con voglia e grinta e con il supporto di 27mila (record stagionale).

Samp, subito festa a Marassi

"Bentornati ragazzi. Insegnategli ad onorare la nostra maglia". Così la gradinata Sud cuore del tifo doriano ha esposto un maxi striscione prima dell'ingresso di Samp-Cittadella . Anche nei distinti un grande striscione con la scritta: "La Sampdoria ai sampdoriani: bentornati". I tifosi hanno risposto presente, dopo aver apprezzato anche la presenza di Roberto Mancini a Bogliasco in settimana. E anche la squadra non è stata da meno, conquistando la vittoria contro i veneti. Un successo ottenuto al termine di una gara equilibrata. A mettere la firma sul successo è Sibilli che al 64' con uno stacco preciso ha spedito il pallone all'angolino, finalizzando alla perfezione un bel cross di Benedetti. I liguri ritrovano così fiducia dopo un periodo buio e sono pronti a dare continuità per ottenere la salvezza e lì in fondo ogni punto può fare la differenza vista la grande ammucchiata che si è creata.

CLASSIFICA SERIE B - LOTTA SALVEZZA E PLAYOUT

11) Carrarese 38

12) Frosinone 37*

13) Mantova 36*

14) Brescia 35

15) SudTirol 35

16) Sampdoria 35 - PLAY OUT

17) Cittadella 35 - PLAY OUT

18) Salernitana 33 - RETROCESSIONE

19) Reggiana 32 - RETROCESSIONE

20) Cosena 27 -RETROCESSIONE

*una partita in meno