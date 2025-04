La Cremonese difende il quarto posto, Cesena quasi salvo: pari col Frosinone

La 33esima giornata di Serie B sta per volgere al termine, con gli ultimi verdetti che modellano la classifica in questo ultimo, fondamentale, scorcio di stagione. Nei turni della domenica pomeriggio sono ben due i pareggi per 1-1, sia tra Cesena e Frosinone che tra Cremonese e Juve Stabia. I bianconeri rosicchiano un punto che li porta vicini alla quota salvezza, mentre la formazione campana e quella lombarda non si fanno male consolidando i rispettivi quinto e quarto posto in classifica.