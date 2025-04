Serie B, quando sarà recuperata la 34ª giornata: data e nota ufficiale

Il campionato di Serie B si chiuderà martedì 13 maggio e non più, come originariamente previsto, venerdì 9 maggio. Questa la decisione che ha dovuto prendere l'assemblea della Lega B che, come da statuto, decide su giornate e calendari del campionato. Dopo la morte del Papa e il conseguente rinvio della gare previste oggi e valide per la 34ª giornata, i club hanno deliberato di recuperare le partite il 13 maggio.