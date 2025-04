Inzaghi gioca da Cellino per togliersi un sassolino

Il Pisa, vicino alla A, domani gioca in casa del Brescia, il club che tre anni fa esonerò il tecnico con la squadra in lizza per i playoff: lo rilevò Corini che non migliorò la situazione dei lombardi, ora a rischio C

Cristiano Tognoli 24 . 04 . 2025 06:15 1 min Serie BPisaBrescia