Spezia, ancora un pari a Frosinone: Esposito risponde a Bohinen

La 35a giornata della Serie B è iniziata con il lunch match tra Frosinone e Spezia: in palio punti importanti perché da una parte c'è la voglia di allontanarsi dalla zona playout e dall'altra quella di tenersi stretto il terzo posto che nei playoff può essere un vantaggio determinante. Allo Stirpe, però, non ci sono vincitori perché il risultato finale recita 2-2. Un altro pari per D'Angelo e i liguri, dopo quello di Mantova, che ora dovranno guardarsi le spalle dalla Cremonese. Mentre Bianco è riuscito a risollevare le sorti dei ciociari con l'ottavo risultato utile consecutivo da quando siede sulla panchina dei laziali. Giornata che proseguirà con il resto del programma con in campo il Pisa di Inzaghi e non solo. Chiudono domenica Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo.