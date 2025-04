Laurienté doppietta show, il Sassuolo vince ancora: Cesena ko nel derby

Al Manuzzi il già promosso Sassuolo non fa sconti al Cesena battendolo per 2-0 nel 35° turno di Serie B. I neroverdi fanno capire fin da subito di non essere venuti in Romagna in gita e all'8' costruiscono una clamorosa tripla occasione: contropiede da corner per i locali, Laurienté spara su Klinsmann a tu per tu, col portiere del Cesena decisivo anche su Berardi deviando sulla traversa il suo mancino a botta sicura, arriva infine Moro che col destro trova solo l'esterno della rete. Il vantaggio ospite si materializza al 24', quando Berardi dalla destra trova splendidamente lo stesso Laurienté che, scattato alle spalle di Francesconi, segna al volo da due passi.