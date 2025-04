Bagarre Salvezza, tremano in nove: chi perde è perduto, cosa può succedere 

Benvenuti nella bagarre finale del campionato di serie B dove quest'anno, come non mai, a quattro giornate dal termine della regular season è lotta matta e disperata per non retrocedere. Oltre al Cosenza quasi spacciato (ma non sarà ancora tempo di verdetto aritmetico per i calabresi nemmeno se dovessero perdere giovedì in casa con il Bari) a lottare ci sono nove squadre in soli sei punti. Dai 35 di Cittadella, Reggiana, Sampd