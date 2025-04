Serie B: Juve Stabia-Catanzaro gratis su Dazn

La prossima partita di Serie B disponibile su Dazn anche in modalità gratuita sarà Juve Stabia-Catanzaro, in programma giovedì 1° maggio alle 12.30 al Menti di Castellammare di Stabia (Napoli), vale a dire la partita inaugurale della 36ª giornata . E non si tratta di un match d'importanza trascurabile, visto che nel contesto di una lotta playoff sempre più intensa, i campani, quinti in classifica con 50 punti, mantengono un margine di due su Catanzaro e Palermo . In palio, quindi, ci saranno punti fondamentali in uno scontro diretto potenzialmente determinante per assicurarsi un posto nei playoff (nella foto, Pietro Iemmello , bomber dei calabresi).

Istruzioni per l'uso

I tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrandosi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga spagnola, il meglio della Liga porrtoghese e il calcio femminile con la Serie A Femminile.