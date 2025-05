Pisa, adesso è Serie A! Samp, pari e terz'ultimo posto. Bagarre playoff

La 37esima giornata di Serie B ha regalato un altro importante verdetto: il Pisa è la seconda promossa in Serie A dopo il Sassuolo. Nonostante la sconfitta subita sul campo del Bari , la contestuale disfatta dello Spezia contro la Reggiana ha permesso ai toscani di strappare il pass promozione con due giornate d'anticipo. I pugliesi invece si portano in zona playoff all'8° posto in classifica a pari punti con il Cesena , vittorioso con il Palermo . Siciliani che scendono al 7° posto, con la bagarre per la post-season che vede quattro squadre in quattro punti. La Juve Stabia strappa un punto al Brescia consolidando la 5° posizione, a +5 sul Catanzaro che ha pareggiato con la Sampdoria . Per i liguri punto inutile, restando appaiati alla terz'ultima posizione in piena zona retrocessione. Cosenza sconfitto dal Sudtirol ed è ormai condannato alla Serie C. Colpo della Carrarese che batte il Modena e si porta in 12esima posizione. Il Frosinone strappa un pari con il Cittadella , restando appena sopra la zona calda della classifica. La Salernitana batte il Mantova e continua la lotta salvezza.

Serie B, tutti i risultati della 37esima giornata

Tra il Bari e il Pisa succede tutto nel primo tempo, dove il gol di Bonfanti al minuto 9 permette ai padroni di casa di passare in vantaggio. Partita che scivola via sul risultato di 1-0 ma che permette ugualmente ai toscani di festeggiare il ritorno in Serie A. Brescia e Juve Stabia non si fanno del male e nonostante un gol annullato ai campani e il rosso di Sgarbi, il match termina sullo 0-0. Una Carrarese stoica batte il Modena per 2-1. I padroni di casa passano in vantaggio con un rigore di Schiavi, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Fiorillo. Sempre "di rigore" arriva il pari di Gliozzi, ma è Illanes a regalare la vittoria ai toscani con la rete del definitivo sorpasso al minuto 89. Ospiti in dieci nel finale per il rosso a Oliva. Catanzaro e Sampdoria si danno battaglia per novanta minuti: apre le marcature dei liguri De Paoli, con il pareggio dei calabresi che arriva con Brighetti. Nel secondo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Biasci, ma vengono ripresi da Coda per il definitivo 2-2.

Il Cesena riesce a strappare tre punti al Palermo grazie alle reti di Calo e Saric. Per i siciliani il momentaneo pareggio porta la firma di Pierozzi. Il match termina per 2-1 in favore dei bianconeri. Tra Frosinone e Cittadella termina 1-1, con i gol rispettivamente di Ambrosino e Okwonkwo. La Reggiana "regala" la promozione alla squadra di Inzaghi battendo lo Spezia per 2-1 grazie alle reti di Portanova e Gondo. Per i bianconeri marcatura di Lapadula. La Salernitana vince per 2-0 contro il Mantova e lo fa grazie ai gol di Amatucci e Simy. Il Sudtirol ribalta il gol di Mazzocchi e grazie a Molina e Davi vince per 2-1 contro un ostico Cosenza.

TUTTI I RISULTATI:

- BARI-PISA 1-0

- BRESCIA-JUVE STABIA 0-0

- CARRARESE-MODENA 2-1

- CATANZARO-SAMPDORIA 2-2

- CESENA-PALERMO 2-1

- FROSINONE-CITTADELLA 1-1

- REGGIANA-SPEZIA 2-1

- SALERNITANA-MANTOVA 2-0

- SUDTIROL-COSENZA 2-1

- CREMONESE-SASSUOLO 19:30