Sampdoria, non è finita: Salernitana ko e la salvezza si gioca fino alla fine

GENOVA - La Sampdoria batte la Salernitana 1-0 nello scontro diretto valido per la penultima giornata di Serie B (bisogna ancora recuperare la 34ª gioranata) e continua a sperare nella salvezza. È questo il verdetto della partita più attesa della serata, decisa dalla rete di Meulesteen nel recupero del primo tempo: angolo di Beruatto, sponda di Ferrari e deviazione decisiva dell'olandese. Un risultato di misura che permette ai blucerchiati di scavalcare proprio i granata portandosi in zona playout. C'è ancora vita anche per il Cittadella, che vince in rimonta in casa contro il Bari per 3-1 giocando un brutto scherzo ai pugliesi. Il Brescia pareggia 2-2 a Modena e si salva, mentre il Frosinone perde 2-0 a Palermo a dovrà fare i playout. l Frosinone, invece, continua a non vincere e andrà anch'esso a caccia della salvezza nell'ultima giornata: a Palermo, i rosanero vincono per 2-0 con la doppietta di capitan Brunori.