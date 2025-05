Pisa-Cremonese gratis su Dazn: entusiasmo e passione

Martedì 13 maggio alle 20.30 l’ Arena Garibaldi farà da cornice al recupero della 34ª giornata di Serie B tra Pisa e Cremonese , ultima partita della regular season, visibile su Dazn anche in modalità gratuita. I toscani, già sicuri della promozione in Serie A dopo 34 anni di assenza, scenderanno in campo per celebrare con i tifosi una stagione straordinaria, culminata con un prestigioso secondo posto . Dopo il pareggio (3-3) contro il Südtirol , i nerazzurri vorranno chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. La Cremonese, dal canto suo, arriva all’appuntamento con l’entusiasmo del successo ottenuto ai danni dello Spezia : una vittoria che ha ridotto a soli due punti il distacco dai liguri. In palio c’è il terzo posto in classifica, fondamentale in vista dei playoff . Si preannuncia una sfida intensa e combattuta.

Contenuti free e a pagamento

I tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrandosi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Per seguire la Serie B disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match di B, gli appassionati avranno accesso alle tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di A, la Liga, il meglio della Liga Portugal e il calcio femminile con la Serie A Femminile.