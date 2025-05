Sampdoria, dramma Serie C: è retrocessione. Brescia salvo: tutti i verdetti

BRESCIA - Il recupero della 34ª giornata chiude il campionato di Serie B decretando le teste di serie dei Playoff, il playout e la retrocesse con quest'ultima che ha regalato clamorosi colpi di scena. Il Brescia trova all'81' il gol del 2-1 firmato da Verreth contro la Reggiana che vale la salvezza diretta per le rondinelle rendendo vana la vittoria del Frosinone a Reggio Emilia contro il Sassuolo ( 1-0 ) per chiudere al 16° posto ovvero playout (19 e 26 maggio) in casa. Ad affrontare i ciociari al playout sarà la Salernitana che vince a domicilio lo scontro diretto contro il Cittadella per 2-0 che vale il 17° posto a +1 sulla Sampdoria condannata alla Serie C per la prima volta nella sua storia . Infatti i blucerchiati pareggiano 0-0 sul campo della Juve Stabia chiudendo a quota 41 punti al terzltimo posto. Retrocedono in Serie C Sampdoria, Cittadella e Cosenza .

Lotta Playoff, le teste di serie

Lo Spezia non sbaglia in casa, batte 3-1 il Cosenza retrocesso e blinda il 3° posto. Quarto posto per la Cremonese sconfitta a Pisa 1-0 ma piazzamento in semifinale assicurato. Nella grande battaglia per i piazzamenti playoff per completare il tabellone del turno preliminare c'è stato un solo cambiamento rispetto la giornata precedente. La Juve Stabia chiude al 5° posto precedendo il Catanzaro, entrambe hanno pareggiato per 0-0 le loro partite mentre il Cesena trova all'89' con Antonucci il gol vittoria a Modena (1-0) che le vale il 7° posto in virtù del pareggio casalingo per 1-1 del Palermo contro la Carrarese.

Playoff, gli incroci e date

Turno preliminare (gara secca il 17 maggio)

Catanzaro-Cesena -> chi vince affronterà lo Spezia

-> chi vince affronterà lo Spezia Juve Stavia-Palermo -> chi vince affronterà la Cremonese

Semifinali: 21 e 24 maggio

Finali: 29 maggio e 1° giugno*

*Si gioca in casa della squadra meglio piazzata al termine del campionato