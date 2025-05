Catanzaro in semifinale: il Cesena sbaglia un rigore, Iemmello letale

Il Catanzaro è la prima semifinalista dei playoff di Serie B: basta una rete ai giallorossi per superare il Cesena . Al Ceravolo, con oltre 10mila spettatori presenti, a decidere la sfida è Pietro Iemmello . Un gol segnato ad inizio ripresa e che è stato decisivo per la qualificazione al turno successivo. Tanti rimpianti per gli ospiti, soprattutto per il calcio di rigore sbagliato quando il punteggio era ancora in parità.

Catanzaro supera Cesena: decide Iemmello

La prima chance arriva proprio per gli ospiti: Adamo, complice un rimpallo, entra in area e fa libera una conclusione di esterno che sbatte sul palo. Nella prima fase sono gli ospiti a dare la sensazione di avere una marcia in più, soprattutto sulla destra d'attacco, approfittando di alcune letture e disimpegni sbagliati da parte dei calabresi, dando la possibilità a Saric e Shpendi di diventare pericolosi. Dopo la mezz’ora arriva anche una chance per il Catanzaro, con la rete annullata a Iemmello: l’attaccante era partito in offside su assist da punizione di Petriccione. I giallorossi però prendono sempre maggiore fiducia: il secondo tentativo è per Scognamillo, il cui tiro a giro termina in out non di molto.

Si va alla ripresa, con la possibile svolta del match: il Cesena trova un calcio da rigore, assegnato dopo controllo al Var, causato da un'entrata scomposta di Pompetti su Bastoni. Dagli 11 metri si presenta Shpendi che però si fa ipnotizzare da Pigliacelli. Dopo lo spavento sale in cattedra la squadra padrone di casa, che si porta avanti con uno straordinario Iemmello. Splendida apertura del numero 9 per Quagliata, la palla arriva a Pontisso che crossa e trova ancora Iemmello che di testa chiude l’azione portando i suoi in vantaggio. L'inerzia della gara si capovolge in favore del Catanzaro, mentre il Cesena non riesce a reagire pur avendo cambiato tutto l’attacco con gli ingressi in campo di La Gumina, Russo e Tavsan. Quest'ultimo si fa notare per un paio di tiri da fuori area senza esito positivo. Arriva il triplice fischio: il Catanzaro vince 1-0 e si regala il passaggio del turno. Mercoledì prossimo di fronte ci sarà lo Spezia, nella gara di andata che si svolgerà sempre al Ceravolo.