Crolla il Palermo di Pohjanpalo: Adorante porta la Juve Stabia in semifinale playoff

È la Juve Stabia ad aggiudicarsi il turno preliminare dei playoff di Serie B. Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, gli uomini di Pagliuca si impongono per 1-0. Un risultato firmato Adorante (67') e che apre le porte alle semifinali degli spareggi validi per la promozione in Serie A. Il tabellone prevede ora la doppia sfida contro la Cremonese, che in campionato ha chiuso in 4ª posizione con 61 punti: sfida in programma nei due appuntamenti del 21 e 25 maggio. Si esaurisce dunque sul nascere l'arrembaggio dei rosanero di Dionisi , che nonostante gli interventi di City Group, l'inserimento in organico di Pohjanpalo , Audero e Magnani (è del Palermo il secondo monte ingaggi più alto della B) rimandano ancora una volta il ritorno nella massima Serie, dove manca dal 2017. Nell'altro incontro della giornata, il Catanzaro ha superato il Cesena grazie alla rete di Iemmello . La formazione di Caserta contenderà allo Spezia, 3º classificato con 66 punti, l'accesso alla finale.

Il racconto della partita

Avvio di gara equilibrato al Romeo Menti, con entrambe le formazioni che cercano lo spazio per attaccare. All'11', il Palermo reclama un calcio di rigore per l'intervento di Floriani Mussolini su Di Francesco: dalla sala Var giudicano però regolare l'intervento. Scoccata la mezz'ora di gioco, il difensore classe 2003 infrange sul palo di Audero la prima occasione del match. Non passa molto che Candellone divora a porta vuota il gol del vantaggio. I rosanero reagiscono e battono un colpo con Pohjanpalo che dalla linea di fondo colpisce l'esterno della rete. Nella ripresa, Brunori calcia un piazzato e costringe Thiam a deviare in angolo con un grande intervento. Al 67', Adorante supera un inerme Baniya e sblocca le marcature. Gli uomini di Dionisi provano a rientrare in corsa per la qualificazione, ma al triplice fischio esultano i padroni di casa.

Playoff Serie B: il regolamento

Concluso il turno preliminare, la Juve Stabia affronterà la Cremonese nella semifinale di andata del 21 maggio: fischio d'inizio ore 20.30. Al secondo appuntamento in programma domenica 25, sarà fatta salva la regola per cui in caso di parità, accede in finale la squadra meglio classificata in campionato, senza che si disputino tempi supplementari o calci di rigore. Così anche per le finali del 29 maggio e 1 giugno.