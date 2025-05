Clamoroso in Serie B, playout rinviati. Indagini e comunicato: che succede

Brescia, possibile penalità? Cosa succede ora

Nei prossimi giorni si dovrebbe attendere l’udienza di primo grado, con ogni probabilità presso il Tribunale Federale Nazionale (TFN). In base all’esito e alle motivazioni della sentenza, si dovrebbe decidere come concludere la stagione in coda alla classifica.Se la condanna sarà ritenuta solida, non si dovrebbero attendere i successivi gradi di giudizio, pur previsti in caso di ricorso da parte del Brescia, e Lega B e FIGC potrebbero scegliere di disputare subito il playout, assumendosi i relativi rischi. Al contrario, se emergeranno margini concreti per un appello, si opterà per attendere.Va inoltre segnalato che il Brescia potrebbe aver presentato ricorso anche per la scadenza di aprile. In tal caso, se venisse accertata un’irregolarità, l’eventuale penalizzazione verrebbe applicata nella prossima stagione, come previsto dal regolamento.