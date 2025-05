Playoff Serie B, lo Spezia ipoteca la finale. Cremonese ko, 2-1 Juve Stabia all'andata

Lo Spezia ipoteca la finale dei playoff di Serie B e lo fa imponendosi in casa del Catanzaro per 2-0. Apre le marcature Di Serio nella ripresa al 49°, raddoppia il solito Francesco Pio Esposito al 61°. Alla formazione calabrese adesso serve un miracolo: la squadra allenata da Fabio Caserta raggiungerebbe la finale solo in caso di vittoria con tre o più gol di differenza, poichè i liguri godono del miglior piazzamento in classifica durante la regular season. La semifinale di ritorno si giocherà domenica 25 alle 19:30.