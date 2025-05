Brescia e Cellino deferiti per violazioni amministrative: la situazione

Cosa succede ora in Serie B

Sono stati confermati i capi d’accusa a carico del Brescia, relativi al mancato rispetto delle scadenze del 17 febbraio e del 16 aprile per i versamenti di Irpef e Inps. La penalizzazione massima prevista per queste infrazioni è di 4 punti nella classifica della stagione in corso. L'entità esatta della sanzione dipenderà dall’ammontare del mancato pagamento, secondo quanto stabilito dalle tabelle federali. La situazione appare particolarmente delicata: secondo un documento dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento effettuato dal club mediante l’utilizzo di un credito d’imposta non sarebbe considerato valido. Tuttavia, sarà necessario attendere il giudizio di primo grado del Tribunale Federale, la cui sentenza è attesa entro fine maggio, a seguito del deferimento odierno. Nel frattempo, la Lega Serie B ha deciso di rinviare i playout tra Salernitana e Frosinone, in attesa della decisione definitiva. La sentenza influenzerà non solo la disputa degli spareggi salvezza, ma anche la composizione della classifica finale. In questo scenario resta alla finestra la Sampdoria, che spera in un ribaltamento della situazione per avere l’opportunità di rientrare nella lotta per la permanenza in Serie B.