Cremonese, pari senza gol nell'andata della finale playoff: Spezia verso la Serie A

CREMONA - Termina in parità l'andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia . Allo Zini termina 0-0 un match ad alto livello di tensione con le squadra di Stroppa e D'Angelo che non riescono a trovare il gol per indirizzare la gara di ritorno. Un pari che sorride comunque allo Spezia che davanti al proprio pubblico avrà due risultati su tre per conquistare la massima serie, grazie al miglior piazzamento in classifica durante la regular season.

Serie B, la classifica

Cremonese-Spezia, la partita

Inizia con più convinzione lo Spezia che al 15' sblocca con Aurelio ribadendo in rete una prima conclusione respinta dal portiere avversario: gioia interrotta dal Var che ravvisa un tocco di mano. La Cremonese prova ad abbassare il ritmo, al 35' perde Castagnetti per infortunio, ma al 46' ha la grande occasione con Collocolo che vede negarsi la rete da un salvataggio sulla linea della difesa ospite. Ad inizio ripresa il direttore di gara Pairetto lascia lo Spezia in dieci mostrando il rosso Bandinelli per poi correggere la decisione al Var con un giallo. La Cremonese ci prova con Gelli su punizione che sfiora la traversa mentre al 70' è Johnsen a mandare alle stelle da ottima posizione la chance del vantaggio grigiorosso. Finale convulso, ma per i padroni di casa non arriva lo squillo e nel ritorno servirà un successo per andare in Serie A.