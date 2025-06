In Serie A Spezia o Cremonese: la storia passa di qui

Qui Spezia

Una città sospesa, da giorni. Che attende solo che l’arbitro Andrea Colombo fischi l’inizio e magari subito la fine di una partita che La Spezia e questo stadio non hanno mai vissuto, in 119 anni di storia. Uno scudetto nel 1944 vinto sotto le bombe ma lontano dall’Alberto Picco bombardato; un ritorno in B dopo 55 anni consumato all’Euganeo di Padova; una promozione in A il 20 agosto del 2020 ottenuta in uno stadio vuoto per