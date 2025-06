La Cremonese torna in Serie A! Spezia ko 3-2 nella finale playoff

LA SPEZIA - La Cremonese torna in Serie A aggiudicandosi il match di ritorno sul campo dello Spezia nella finale playoff di B. Altra promozione per Giovanni Stroppa che riporta i grigiorossi nel massimo campionato a due anni dalla retrocessione, passando per 3-2 in trasferta e conquistando l'unico risultato utile dopo lo 0-0 dello Zini. Ai liguri di Luca D'Angelo non basta il miglior posizionamento nella regular season e il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione, la reazione bianconera arriva troppo tardi e il sogno sfuma.

Cremonese avanti con De Luca

Agli ospiti serve una vittoria per la A e il piglio nei primi minuti è più deciso. Azzi e Collocolo spaventano Gori che si deve arrendere al 25' agli attacchi dei grigiorossi: De Luca entra in area di rigore con prepotenza e riesce a girare in rete il gol che fa esplodere il settore dei tifosi lombardi. Alla mezz'ora è ancora De Luca a provarci con la traversa a negargli la gioia della doppietta, mentre al 40' arriva il primo squillo dei padroni di casa con Fulignati che respinge il tentativo ravvicinato di Aurelio.

Lo Spezia ci prova, la Cremonese torna in A

All'ora di gioco è raddoppio Cremonese: corner sulla testa di Collocolo e tocco sotto porta di Vazquez che fa esplodere il settore ospiti. Lo Spezia non riesce ad incidere e allora arriva il tris grigiorosso: Gori respinge su Azzi, ma nulla può sul tocco di De Luca che approfitta di una distrazione di Aurelio per siglare il 3-0. Sembra finita, ma tra l'81' e l'84' il Picco torna a sperare: Pio Esposito prima e Vignali poi realizzano un uno-due che riaccende la sfida. Finale ad alta tensione con un maxi recupero e un rosso diretto per parte: Vignali e Nasti pagano caro il nervosismo lasciando il campo anticipatamente. Al triplice fischio è delirio Cremonese che ritrova la Serie A dopo due anni.

