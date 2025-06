Finale Playoff Serie C: il Pescara sbanca Terni e continua a sognare

Davanti a 10.703 spettatori (di cui 750 ospiti), il Pescara vince al Liberati di Terni e mette una grossa ipoteca sulla serie B. Gli adriatici hanno sfruttato l'espulsione di Vallocchia al 12' del primo tempo, aumentando progressivamente la pressione e realizzando il gol vittoria nella ripresa. Annullata la rete del raddoppio, il Pescara ha controllato le sfuriate della Ternana fino al triplice fischio. Partita tiratissima. Ferrante si fa ipnotizzare subito da Plizzari (5') dopo un errore di Letizia poi, al 12', l'arbitro sanziona con un cartellino rosso un intervento di Vallocchia su Squizzato. Il giocatore pescarese viene solo ammonito, subito dopo, per un fallo analogo su Cicerelli scatenando la protesta del Liberati. L'equilibrio del primo tempo si spezza nella ripresa quando Letizia calcia da 35 metri (12'), Aloi devia di schiena e Vannucchi è spiazzato. Il gol di vantaggio, e l'uomo in più, galvanizzano gli adriatici che nel ritorno non avranno Squizzato e Merola (diffidati ed ammoniti, saranno squalificati). Cianci potrebbe pareggiare (22' st) ma la palla va a lato. Poi, al 27', il secondo gol dei biancazzurri, segnato da Cangiano, viene annullato per un precedente fallo di Tonin su Tito. Occasioni per Aloi e Cianci ma è ancora il Pescara (42' st) a sfiorare il raddoppio. Ritorno sabato sera in un Adriatico-Cornacchia che si annuncia da tutto esaurito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA