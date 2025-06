Empoli: c’è Pagliuca. E il Bari sogna Nesta

Tra gli allenatori della Serie B si annuncia una vera rivoluzione: sono solo sei le situazioni già definite. I toscani ripartono dall’ex Juve Stabia per tornare in A. Accelerata dei biancorossi per il campione del mondo

Cristiano Tognoli Pubblicato il 10 giugno 2025, 06:30 1 min NestaPagliucaBari