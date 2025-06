Playout Serie B, arriva l'ufficialità: rinviata la gara tra Salernitana e Sampdoria

La Lega calcio di Serie B ha deciso di rinviare di due giorni il ritorno del playout Salernitana-Sampdoria, che quindi si giocherà domenica 22 giugno invece che venerdì 20. Invariato l'orario di inizio della partita, fissato alle 20:30. Ieri la Salernitana aveva presentato istanza di rinvio a causa dell'intossicazione alimentare che ha colpito buona parte dei giocatori campani di rientro dalla trasferta di Genova. Alla fine è arrivata la sentenza definitiva, che permetterà al club granata di recuperare, quantomeno in parte, elementi imprescindibili in vista della sfida di ritorno, in cui gli uomini di Marino dovranno dare il tutto per tutto per provare a ribaltare il risultato dell'andata, che ha visto trionfare la Samp per 2-0 grazie alle reti di Meulensteen e Curto.