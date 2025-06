La Sampdoria resta in B! Disastro Salernitana, violenze allo stadio: match sospeso e retrocessione  

SALERNO - La Sampdoria è salva, la Salernitana retrocede in C : è questo il verdetto emesso dal campo nei playout di Serie B . Dopo il 2-0 dell'andata al Ferraris firmato Meulensteen-Curto, i blucerchiati espugnano anche l' Arechi grazie alle reti, una per tempo, di Coda e Sibilli . Retrocessa sul campo, grazie alla penalizzazione di quattro punti inflitta al Brescia la squadra di Alberico Evani è stata ammessa a giocare lo spareggio, passando così dall'incubo della Serie C alla grande gioia per aver mantenuto la categoria.

Partita sospesa all'Arechi: la Sampdoria vince 3-0 a tavolino

Scoppia invece la protesta a Salerno, con i tifosi della Curva Sud che se la prendono con i calciatori e la dirigenza lanciando di tutto in campo (anche dei seggiolini) e costringendo il direttore di gara Daniele Doveri prima a fermare il gioco per diversi minuti e poi a mandare le due squadre negli spogliatoi al 65'. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione, con lo stadio quasi vuoto, i 22 in campo rientrano dagli spogliatoi ma la sfida non riprende perché scoppia un altro petardo. La contesa si chiude dunque così, con il 2-0 maturato sul rettangolo verde che non verrà omologato: 0-3 a tavolino per la Sampdoria. A Genova parte la festa, a Salerno è un Inferno.