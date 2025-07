L'Avellino non si ferma, la scommessa Juve Stabia e i passi avanti del Palermo  

L’Avellino non si ferma più e vuole riportare in biancoverde anche il trequartista Roberto Insigne, in uscita dal Palermo. Il Bari ha chiesto al Cittadella l’attaccante Luca Pandolfi, risposta: un milione di euro. Il Monza ha ufficializzato il difensore Adam Bakoune, difensore a titolo definitivo dal Milan. Il Modena si è aggiudicato Daniel Tonoli, difensore della Pergolettese.

