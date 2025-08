Serie B, ufficiale il programma delle prime tre giornate: si inizia con Pescara-Cesena

Si avvicina l'inizio del campionato di Juve Stabia-Venezia Sabato 30/8 ore 19 Mantova-Pescara Sabato 30/8 ore 21 Cesena-V.Entella Sabato 30/8 ore 21 Palermo-Frosinone Sabato 30/8 ore 21 Spezia-Catanzaro Domenica 31/8 ore 19 Carrarese-Padova Domenica 31/8 ore 19 Sudtirol-Sampdoria Domenica 31/8 ore 21 Bari-Monza Domenica 31/8 ore 21 Modena-Avellino 3 giornata— Venerdì 12/9 ore 20.30 Avellino-Monza Sabato 13/9 ore 15 Juve Stabia Reggiana Sabato 13/9 ore 15 Modena-Bari Sabato 13/9 ore 15 Padova-Frosinone Sabato 13/9 ore 15 Pescara-Venezia Sabato 13/9 ore 17.15 Catanzaro-Carrarese Sabato 13/9 ore 19.30 Sampdoria-Cesena Domenica 14/9 ore 15 V.Entella-Mantova Domenica 14/9 ore 17.15 Sudtirol-Palermo Domenica 14/9 ore 19.30 Empoli-Spezia">Serie B 2025/26, in programma da venerdì 22 agosto. Per questo la Lega ha ufficializzato il programma delle prime tre giornate, che verranno interrotte dalla pausa nazionali in programma la prima settimana di settembre. Il tutto per un campionato che si preannuncia avvincente ed appassionante, con il ritorno di grandi piazza come quelle di Padova, Avellino e Pescara.