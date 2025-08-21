Riparte la Serie B: domani Pescara-Cesena in modalità gratuita

TORINO - Domani la Serie BKT torna protagonista su Dazn con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano? Grande attesa per i talenti affermati e le promesse che scenderanno in campo questa nuova stagione: da Palumbo a Tutino, passando per i giovani Vanja Vlahovic e Liberali, fino al campione del mondo Papu Gomez. Si prospetta una stagione ricca di emozioni, con Empoli, Monza e Venezia al via dopo la retrocessione dalla Serie A e le neopromosse Avellino, Padova, Pescara e Virtus Entella. E per coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati, come nella passata stagione Dazn trasmetterà una selezione di partite anche in modalità gratuita, a partire dalla sfida inaugurale tra Pescara e Cesena, in programma domani venerdì 22 agosto alle 20:30. Un incontro tra due piazze storiche del calcio italiano, rispettivamente alla 40esima e 37esima presenza in Serie B. Il Delfino arriva carico di entusiasmo dalla vittoria ai rigori contro la Ternana nella finale playoff della Serie C, che lo ha riportato nella seconda lega nazionale dopo 4 anni. D’altra parte, i romagnoli sono ambiziosi, specialmente dopo il settimo posto della scorsa stagione.

Seguiranno poi le partite visibili anche gratuitamente della seconda e terza giornata: Reggiana-Empoli, in programma alle 20:30 del 29 agosto, e Avellino-Monza, prevista per il 12 settembre, sempre alle 20:30.